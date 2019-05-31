31 Mayıs 2019, Cuma
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GEMİLERİ YAKTI
Galatasaray forması altında 10 gol atmasına rağmen performansı beğenilmeyen, Belhanda ve Sinan Gümüş ile penaltı tartışması yaşayan Diagne, Galatasaray ile yol ayrımında... Sarı-kırmızılı takıma uyum sağlayamayan yıldız futbolcu, Arap takımlarıyla da anılıyor.
"JUVENTUS İSTERSE DÜŞÜNMEDEN GİDERİM"
Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, hangi kulüpten daha fazla para alacaksa oraya gideceğini açıkladı. Kariyer planlamasını yaparken finansal seçeneklerin kendisi açısından önemli olduğunu ifade eden Diange, "Futbol oynadığım sürece daha fazla para kazanabileceğim yeri tercih ederim. Aileme çok önem veriyorum ve onlar için de daha fazla para kazanmam gerekiyor" dedi.
Eski takımı Juventus ve yöneticileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Senegalli, "Şampiyonluk ve gol krallığı sonrasında Juventus beni aradı ve tebrik etti. Juventus ile çok iyi bir ilişkimiz var ve beni her anımda destekliyorlar. Juventus beni transfer etmek isterse tereddüt etmeden bu teklifi kabul ederim, çünkü Juventus çok büyük bir kulüp" dedi. Bu açıklama taraftarları bir kez daha çileden çıkardı.
Diagne gemileri yaktı
Giriş Tarihi: 31.05.2019
Kafasında Galatasaray'ı bitiren Mbaye Diagne konusunda yönetim de boş durmuyor.
Senegalli oyuncunun satışı için sarı-kırmızılılar, Gomis'i Suudi Arabistan'a götüren Fransız menajer Etienne Mendy'ye yetki verdi. Mendy'nin, Afrika Kupası'nda göstereceği performansla Diagne'nin iyi bir fiyat ile satılabileceğini bildirdi.
GEMİLERİ YAKTI
Galatasaray forması altında 10 gol atmasına rağmen performansı beğenilmeyen, Belhanda ve Sinan Gümüş ile penaltı tartışması yaşayan Diagne, Galatasaray ile yol ayrımında... Sarı-kırmızılı takıma uyum sağlayamayan yıldız futbolcu, Arap takımlarıyla da anılıyor.
"JUVENTUS İSTERSE DÜŞÜNMEDEN GİDERİM"
Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, hangi kulüpten daha fazla para alacaksa oraya gideceğini açıkladı. Kariyer planlamasını yaparken finansal seçeneklerin kendisi açısından önemli olduğunu ifade eden Diange, "Futbol oynadığım sürece daha fazla para kazanabileceğim yeri tercih ederim. Aileme çok önem veriyorum ve onlar için de daha fazla para kazanmam gerekiyor" dedi.
Eski takımı Juventus ve yöneticileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Senegalli, "Şampiyonluk ve gol krallığı sonrasında Juventus beni aradı ve tebrik etti. Juventus ile çok iyi bir ilişkimiz var ve beni her anımda destekliyorlar. Juventus beni transfer etmek isterse tereddüt etmeden bu teklifi kabul ederim, çünkü Juventus çok büyük bir kulüp" dedi. Bu açıklama taraftarları bir kez daha çileden çıkardı.
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