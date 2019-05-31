31 Mayıs 2019, Cuma

GALATASARAY

Nevzat Dindar: "Galatasaray yönetiminde Balotelli ismi konuşuluyor"

Flaş iddia! G.Saray'da Balotelli ismi konuşuluyor
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 Giriş Tarihi: 31.05.2019

A Spor yorumcusu , Hattı programında adı ile anılan ile ilgili "Galatasaray yönetiminde Balotelli'nin konuşulduğunu biliyorum. Hatta pazartesi günü , ve ile birlikte iftar masasındaydım. Masada Balotelli esprisi yapıldı. Balotelli iş yapar ancak sansasyonel hayatı, skandalları ve saha içindeki tavırları soru işareti olarak duruyor." ifadelerini kullandı.

'i 69 puanla lider tamamlayarak şampiyon olan 'da çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig ve 'nda mücadele edebilecek kadro kurmanın hesaplarını yaparken gündeme bomba gibi bir gelişme düştü. A Spor'da 'transfer Hattı' programında yaptığı açıklamada "Galatasaray yönetiminde Balotelli'nin konuşulduğunu biliyorum. Hatta pazartesi günü Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte iftar masasındaydım. Masada Balotelli esprisi yapıldı. Balotelli iş yapar ancak sansasyonel hayatı, skandalları ve saha içindeki tavırları soru işareti olarak duruyor." dedi.


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