Nevzat Dindar: "Galatasaray yönetiminde Balotelli ismi konuşuluyor"

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Transfer Hattı programında adı Galatasaray ile anılan Mario Balotelli ile ilgili "Galatasaray yönetiminde Balotelli'nin konuşulduğunu biliyorum. Hatta pazartesi günü Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte iftar masasındaydım. Masada Balotelli esprisi yapıldı. Balotelli iş yapar ancak sansasyonel hayatı, skandalları ve saha içindeki tavırları soru işareti olarak duruyor." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'i 69 puanla lider tamamlayarak şampiyon olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edebilecek kadro kurmanın hesaplarını yaparken gündeme bomba gibi bir gelişme düştü. Nevzat Dindar A Spor'da 'transfer Hattı' programında yaptığı açıklamada "Galatasaray yönetiminde Balotelli'nin konuşulduğunu biliyorum. Hatta pazartesi günü Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte iftar masasındaydım. Masada Balotelli esprisi yapıldı. Balotelli iş yapar ancak sansasyonel hayatı, skandalları ve saha içindeki tavırları soru işareti olarak duruyor." dedi.



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