Anadolu Efes 82-77 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes sahasında ağırladığı Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede saha avantajını elinde bulunduran Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk etti.

Saat 19.00'da başlayan ve TRT Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede Anadolu Efes, THY Euroleague'deki başarılı performansını ligde de devam ettirdi ve Galatasaray'a 82-77 üstünlük kurarak seride 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes 22 - 19 Galatasaray (1. çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 41 - 43 Galatasaray (2. çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 64 - 63 Galatasaray (3. çeyrek sonucu)

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 82 - 77 Galatasaray

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, çeyrek final serisinde Banvit'i 2-0'la geçti.

Normal sezonu 4. sırada bitiren Ertuğrul Erdoğan idaresindeki Galatasaray Doğa Sigorta ise çeyrek final serisinde Gaziantep Basketbol'a 2-1 üstünlük sağlamıştı.

İki takım arasında ligde normal sezonda oynanan karşılaşmalarda Anadolu Efes, sarı-kırmızılılar karşısında 73-70 ve 92-82'lik skorlarla sahadan galip ayrılmıştı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 2 Haziran Pazar günü Anadolu Efes'in, üçüncü karşılaşma ise 5 Haziran Çarşamba günü Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.