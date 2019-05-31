31 Mayıs 2019, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes 82-77 Galatasaray | MAÇ SONUCU

A. Efes seride 1-0 öne geçti
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 Giriş Tarihi: 31.05.2019

Tahincioğlu Süper Ligi'nde play-off yarı final serisi ilk maçında sahasında ağırladığı 'yı 82-77 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede saha avantajını elinde bulunduran , 'yı konuk etti.

Saat 19.00'da başlayan ve TRT Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede Anadolu Efes, Euroleague'deki başarılı performansını ligde de devam ettirdi ve Galatasaray'a 82-77 üstünlük kurarak seride 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes 22 - 19 Galatasaray (1. çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 41 - 43 Galatasaray (2. çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 64 - 63 Galatasaray (3. çeyrek sonucu)
MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 82 - 77 Galatasaray

Ligde normal sezonu lider tamamlayan yönetimindeki Anadolu Efes, serisinde Banvit'i 2-0'la geçti.

Normal sezonu 4. sırada bitiren idaresindeki Galatasaray Doğa Sigorta ise çeyrek final serisinde Gaziantep 'a 2-1 üstünlük sağlamıştı.

İki takım arasında ligde normal sezonda oynanan karşılaşmalarda Anadolu Efes, sarı-kırmızılılar karşısında 73-70 ve 92-82'lik skorlarla sahadan galip ayrılmıştı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 2 Haziran Pazar günü Anadolu Efes'in, üçüncü karşılaşma ise 5 Haziran Çarşamba günü Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

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