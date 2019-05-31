Anadolu Efes 82-77 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes sahasında ağırladığı Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede saha avantajını elinde bulunduran Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk etti.
Saat 19.00'da başlayan ve TRT Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede Anadolu Efes, THY Euroleague'deki başarılı performansını ligde de devam ettirdi ve Galatasaray'a 82-77 üstünlük kurarak seride 1-0 öne geçti.
Anadolu Efes 22 - 19 Galatasaray (1. çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 41 - 43 Galatasaray (2. çeyrek sonucu)
Anadolu Efes 64 - 63 Galatasaray (3. çeyrek sonucu)
MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 82 - 77 Galatasaray
Ligde normal sezonu lider tamamlayan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, çeyrek final serisinde Banvit'i 2-0'la geçti.
Normal sezonu 4. sırada bitiren Ertuğrul Erdoğan idaresindeki Galatasaray Doğa Sigorta ise çeyrek final serisinde Gaziantep Basketbol'a 2-1 üstünlük sağlamıştı.
İki takım arasında ligde normal sezonda oynanan karşılaşmalarda Anadolu Efes, sarı-kırmızılılar karşısında 73-70 ve 92-82'lik skorlarla sahadan galip ayrılmıştı.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 2 Haziran Pazar günü Anadolu Efes'in, üçüncü karşılaşma ise 5 Haziran Çarşamba günü Galatasaray Doğa Sigorta'nın ev sahipliğinde yapılacak.
Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma ve beşinci karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı