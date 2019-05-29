29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Anka kuşu gibiyiz!
Giriş Tarihi: 29.05.2019
Cengiz, “Seçime gidecek misiniz?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi
Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray'a hizmet etmekten şeref duyduğunu söyledi. Cengiz, seçime gidip gitmeyecekleri sorusuna, "Gelişmeleri bekliyoruz. Küllerinden doğan Anka kuşu gibiyiz. Tacının tekrar alması için uğraş veren hizmetçileriz. Kişisel durumlarımızı ikinci plana atıyoruz. Ağrımıza giden olaylar oldu. İlk düşüncemiz Galatasaray'a hizmet. Bu ruha hizmet. Sadece ona bakıyoruz. Galatasaray'ın yararına inandığımız her aksiyonu alırız" diye konuştu.
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