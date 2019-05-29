Cengiz, “Seçime gidecek misiniz?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi

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Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray'a hizmet etmekten şeref duyduğunu söyledi. Cengiz, seçime gidip gitmeyecekleri sorusuna, "Gelişmeleri bekliyoruz. Küllerinden doğan Anka kuşu gibiyiz. Tacının tekrar alması için uğraş veren hizmetçileriz. Kişisel durumlarımızı ikinci plana atıyoruz. Ağrımıza giden olaylar oldu. İlk düşüncemiz Galatasaray'a hizmet. Bu ruha hizmet. Sadece ona bakıyoruz. Galatasaray'ın yararına inandığımız her aksiyonu alırız" diye konuştu.