29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Cimbom’a yeni Japon
Giriş Tarihi: 29.05.2019
Polonya'da devam eden U-20 Dünya Kupasını izleyen Galatasaray'ın scoutları, Yuto Nagatomo'nun tavsiyesi ile Japonya'nın 2000 doğumlu yıldız adayı Taisei Miyashiro'yu izlediler.
Polonya'da devam eden U-20 Dünya Kupasını izleyen Galatasaray'ın scoutları, Yuto Nagatomo'nun tavsiyesi ile Japonya'nın 2000 doğumlu yıldız adayı Taisei Miyashiro'yu izlediler. Bu iki karşılaşmada 2 gol atan forvet oyuncusunun bazı özellikleri dikkat çekti. Geleceğe yatırım olarak kadroya katabileceği raporu verildi.
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