29 Mayıs 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Cimbom’a yeni Japon

Cimbom’a yeni Japon
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.05.2019

Polonya'da devam eden U-20 Dünya Kupasını izleyen Galatasaray'ın scoutları, Yuto Nagatomo'nun tavsiyesi ile Japonya'nın 2000 doğumlu yıldız adayı Taisei Miyashiro'yu izlediler.

Polonya'da devam eden U-20 Dünya Kupasını izleyen Galatasaray'ın scoutları, Yuto Nagatomo'nun tavsiyesi ile Japonya'nın 2000 doğumlu yıldız adayı Taisei Miyashiro'yu izlediler. Bu iki karşılaşmada 2 gol atan forvet oyuncusunun bazı özellikleri dikkat çekti. Geleceğe yatırım olarak kadroya katabileceği raporu verildi.
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