SON DAKİKA: Hasan Şaş PFDK'ya sevk edildi
Son dakika haberine göre; Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, saldırı ve hakaret sebebiyle PFDK'ya sevk edildi!
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş saldırı ve hakaret sebebiyle PFDK'ya sevkedildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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