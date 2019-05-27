27 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

SON DAKİKA: Hasan Şaş PFDK'ya sevk edildi

Hasan Şaş PFDK'ya sevk edildi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 Giriş Tarihi: 27.05.2019

Son dakika haberine göre; Yardımcı Antrenörü , saldırı ve hakaret sebebiyle 'ya sevk edildi!

yardımcı antrenörü saldırı ve hakaret sebebiyle 'ya sevkedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü GÖKHAN ŞAŞ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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