Diagne'den kutlama açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Senegalli golcünün Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ne yazık ki, ciddi ailevi sebeplerden dolayı cumartesi günü kutlamalara katılamadım. Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Gazeteciler sadece yanlış şeyler yazıyorlar. Ben Galatasaray oyuncusuyum ve bundan çok mutluyum."