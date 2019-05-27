27 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Diagne'den kutlama açıklaması

Diagne'den kutlama açıklaması
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 Giriş Tarihi: 27.05.2019

Geçtiğimiz günlerde Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarına katılmayan 'ın yıldız futbolcusu , sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Senegalli golcünün Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ne yazık ki, ciddi ailevi sebeplerden dolayı cumartesi günü kutlamalara katılamadım. Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Gazeteciler sadece yanlış şeyler yazıyorlar. Ben Galatasaray oyuncusuyum ve bundan çok mutluyum."

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