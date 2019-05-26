26 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Fernandes isyan etti

Fernandes isyan etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Galatasaray ile anılan , L.Moskova’nın yeni sözleşme tavrı nedeniyle kızgın...

Rus basınından Sport-Express'in haberine göre Portekizli, "Moskova ile sözleşmem 30 Haziran'da sona eriyor. Kulüpte kalıp kalmayacağımı hala bilmiyorum" dedi. Portekizli yıldız bu sezon Lokomotiv ile 28 maçta 3 gol ve 7 asiste imza attı.

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