26 Mayıs 2019, Pazar
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Fernandes isyan etti
Giriş Tarihi: 26.05.2019
Galatasaray ile anılan Manuel Fernandes, L.Moskova’nın yeni sözleşme tavrı nedeniyle kızgın...
Rus basınından Sport-Express'in haberine göre Portekizli, "Moskova ile sözleşmem 30 Haziran'da sona eriyor. Kulüpte kalıp kalmayacağımı hala bilmiyorum" dedi. Portekizli yıldız bu sezon Lokomotiv ile 28 maçta 3 gol ve 7 asiste imza attı.
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