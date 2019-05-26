Bayern ondan vazgeçti

Bu sezon 14 gol, 3 asistlik performansıyla Galatasaray’ın şampiyonluğuna katkıda bulunan Henry Onyekuru, Bayern Münih’in gündemine girmişti.

Ancak Alman ekibinin, 21 yaşındaki futbolcudan vazgeçtiği belirtildi. Bayern Münih'in, Nijeryalı futbolcunun Almanya'da devam eden babalık davası nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı ileri sürüldü.