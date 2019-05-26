26 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Bayern ondan vazgeçti

Bayern ondan vazgeçti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Bu sezon 14 gol, 3 asistlik performansıyla Galatasaray’ın şampiyonluğuna katkıda bulunan Henry Onyekuru, Bayern Münih’in gündemine girmişti.

Ancak Alman ekibinin, 21 yaşındaki futbolcudan vazgeçtiği belirtildi. Bayern Münih'in, Nijeryalı futbolcunun Almanya'da devam eden babalık davası nedeniyle bu transferi rafa kaldırdığı ileri sürüldü.

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