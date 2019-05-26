26 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı

Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.05.2019

'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan 'ın sarı-kırmızılı bayrağı, Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Şampiyon 'ın büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ve 'nde dalgalanıyor.

Boğazı'ndaki köprülere her yıl şampiyon olan takımların bayrakları asılıyor.



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