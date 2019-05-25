25 Mayıs 2019, Cumartesi
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3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Sivasspor ligdeki son Ankaragücü maçına göre 3 değişiklik yaptı. Teknik direktör Hakan Keleş, Tolgahan Acar, Uğur Çiftçi ve Paul Papp'ı bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Yerlerine kalede Ali Şaşal, sol bekte Ziya Erdal ve orta sahada Erdoğan Yeşilyurt forma giydi.
Terim'den dokuz kişilik rotasyon
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Şampiyonluğa ulaşan Cimbom’da teknik direktör Fatih Terim, Başakşehir maçı kadrosundan tam 9 ismi değiştirdi.
Muslera, Mariano, Belhanda, Fernando, Luyindama, Nagatomo, Feghouli ve Diagne maç kadrosunda alınmadı. Onyekuru yedek soyundu. Sarı-kırmızılı ekibin kulübesinde daha çok U-21 maçını kazanıp şampiyon olan genç futbolcular yer aldı.
3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Sivasspor ligdeki son Ankaragücü maçına göre 3 değişiklik yaptı. Teknik direktör Hakan Keleş, Tolgahan Acar, Uğur Çiftçi ve Paul Papp'ı bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Yerlerine kalede Ali Şaşal, sol bekte Ziya Erdal ve orta sahada Erdoğan Yeşilyurt forma giydi.
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