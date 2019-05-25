25 Mayıs 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Terim'den dokuz kişilik rotasyon

Terim'den dokuz kişilik rotasyon
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.05.2019

Şampiyonluğa ulaşan Cimbom’da , maçı kadrosundan tam 9 ismi değiştirdi.

Muslera, Mariano, , , Luyindama, Nagatomo, Feghouli ve Diagne maç kadrosunda alınmadı. Onyekuru yedek soyundu. Sarı-kırmızılı ekibin kulübesinde daha çok U-21 maçını kazanıp şampiyon olan genç futbolcular yer aldı.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

ligdeki son Ankaragücü maçına göre 3 değişiklik yaptı. Hakan Keleş, , Uğur Çiftçi ve Paul Papp'ı bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Yerlerine kalede Ali Şaşal, sol bekte ve orta sahada Erdoğan Yeşilyurt forma giydi.
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