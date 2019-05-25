25 Mayıs 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın altyapı takımları da şampiyon

Galatasaray'ın altyapı takımları da şampiyon
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.05.2019

Futbolda A takım seviyesinde hem hem de 'nda şampiyon olan 'ın altyapı ekipleri de başarılı bir sezon geçirdi.

Türkiye Federasyonunun Gelişim Ligleri'nde mücadele eden sarı-kırmızılı kulübün 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları, kategorilerini şampiyon tamamladı.

16 yaş altı kategorisinde finale yükselen , penaltılarda 'a kaybetti ve sezonu ikinci bitirdi.

15 yaş altı kategorisinde ise Altınordu şampiyonluğa ulaştı.



MUSTAFA CENGİZ'DEN TEBRİK

Galatasaray Kulübü Başkanı , şampiyonluk yaşayan takımları tebrik etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan tebrik mesajında Cengiz, "22. şampiyonluğumuzun sevincini yaşadığımız bu günlerde, futbol akademi takımlarımızdan da arka arkaya gelen şampiyonluk haberleri göğsümüzü kabartmıştır. Başarıdaki en büyük etken özverili ve disiplinli çalışmadır. Türk futbolunun ve Galatasaray'ımızın geleceği olan gençlerimiz de bir sezon boyunca müthiş bir özveri gösterip üst düzey bir çalışmanın ardından liglerinde şampiyonluklara ulaşmışlardır." ifadelerini kullandı.

Cengiz, ile Galatasaray Futbol Akademisi'nde görev alan teknik ekibe teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Galatasaraylılık dürüst oyunla kazanma kültürünü beraberinde getirir. Bu bağlamda 2018-2019 sezonunda liglerini şampiyonlukla tamamlayan 14, 17, 19 ve 21 yaş altı takımlarımızın değerli sporcularını ve cefakar ailelerini içtenlikle kutlar; bu başarıda evlatlarımıza rehberlik eden başta teknik direktörümüz Fatih Terim olmak üzere Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Yavaş'a, Futbol Akademisi İdari Menajeri Semih Egemen Ersoy'a, teknik sorumlularımıza ve akademi çalışanlarımıza tüm Galatasaraylılar adına teşekkür ederim."

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