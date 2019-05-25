25 Mayıs 2019, Cumartesi

GALATASARAY

İsmail Çipe kalede dağıldı!

İsmail Çipe kalede dağıldı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.05.2019

Muslera’nın yerine karşılaşmasında forma giyen İsmail çok kötü goller yedi.

Sarı kırmızılılar şampiyon olduktan sonra teknik direktör , karşısında rotasyona gitti. Tam 9 ismi değişirdi. maç kadrosunda yoktu. Yerine forma giydi. Ancak 24 yaşındaki futbolcu kötü bir günündeydi. Yiğidolu oyuncuların vurduğu topları maç boyunca tek seferde tutamadı. Sektirdiği toplar yüzünden kalesinde sürekli tehlikeli pozisyonlar yaşandı. İsmail'in sektirdiği toplardan Sivasspor 3 gol buldu. Rybalka, Hakan ve Kone bu şekilde ağları sarstı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki kalecinin yerine daha güven veren bir isim arıyor. Küme düşen Akhisar'ın kalecisi ilk sırada bulunuyor. Abdurrahim Albayrak'ın kısa süre içinde Fatih Öztürk ile buluşup bu transferi resmiyete dönmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK PUANLI ŞAMPİYON OLDU

Cimbom, ligi 69 puanla şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray, 'de 18 takım ve 3 puanlı sisteme geçilen 1994-95'ten bu yana en az puan toplayarak şampiyonluğa ulaşan takım oldu.
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