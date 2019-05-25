25 Mayıs 2019, Cumartesi
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EN DÜŞÜK PUANLI ŞAMPİYON OLDU
Cimbom, ligi 69 puanla şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray, Süper Lig'de 18 takım ve 3 puanlı sisteme geçilen 1994-95'ten bu yana en az puan toplayarak şampiyonluğa ulaşan takım oldu.
İsmail Çipe kalede dağıldı!
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Muslera’nın yerine Sivasspor karşılaşmasında forma giyen İsmail çok kötü goller yedi.
Sarı kırmızılılar şampiyon olduktan sonra teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor karşısında rotasyona gitti. Tam 9 ismi değişirdi. Fernando Muslera maç kadrosunda yoktu. Yerine İsmail Çipe forma giydi. Ancak 24 yaşındaki futbolcu kötü bir günündeydi. Yiğidolu oyuncuların vurduğu topları maç boyunca tek seferde tutamadı. Sektirdiği toplar yüzünden Galatasaray kalesinde sürekli tehlikeli pozisyonlar yaşandı. İsmail'in sektirdiği toplardan Sivasspor 3 gol buldu. Rybalka, Hakan ve Kone bu şekilde ağları sarstı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki kalecinin yerine daha güven veren bir isim arıyor. Küme düşen Akhisar'ın kalecisi Fatih Öztürk ilk sırada bulunuyor. Abdurrahim Albayrak'ın kısa süre içinde Fatih Öztürk ile buluşup bu transferi resmiyete dönmesi bekleniyor.
EN DÜŞÜK PUANLI ŞAMPİYON OLDU
Cimbom, ligi 69 puanla şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray, Süper Lig'de 18 takım ve 3 puanlı sisteme geçilen 1994-95'ten bu yana en az puan toplayarak şampiyonluğa ulaşan takım oldu.
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