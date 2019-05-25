25 Mayıs 2019, Cumartesi
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Geçtiğimiz sezon transfer edilen İsveçli defans, 28 kez ilk 11'de forma giydi. 2 bin 519 dakika kırmızı-beyazlı formayı terleten Bjarsmyr, 1 defa da asist yapma başarısı gösterdi.
Sivasspor’da Bjarsmyr takıma veda etti
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Demir Grup Sivasspor’da forma giyen Mattias Bjarsmyr, Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından takıma veda etti.
DG Sivasspor'un başarılı stoperi Bjarsmyr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sivasspor camiasına veda etti. Tecrübeli oyuncu, "Bu sezon için teşekkürler Sivasspor Kulübü ve tüm taraftarlar. Muhteşem takım arkadaşlarım için iyi şanslar. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon transfer edilen İsveçli defans, 28 kez ilk 11'de forma giydi. 2 bin 519 dakika kırmızı-beyazlı formayı terleten Bjarsmyr, 1 defa da asist yapma başarısı gösterdi.
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