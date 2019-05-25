25 Mayıs 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Sivasspor’da Bjarsmyr takıma veda etti

Sivasspor’da Bjarsmyr takıma veda etti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.05.2019

Demir Grup ’da forma giyen Mattias Bjarsmyr, maçının ardından hesabından takıma veda etti.

DG 'un başarılı stoperi Bjarsmyr, hesabından yaptığı açıklamayla Sivasspor camiasına veda etti. Tecrübeli oyuncu, "Bu sezon için teşekkürler Sivasspor Kulübü ve tüm taraftarlar. Muhteşem takım arkadaşlarım için iyi şanslar. Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezon transfer edilen İsveçli defans, 28 kez ilk 11'de forma giydi. 2 bin 519 dakika kırmızı-beyazlı formayı terleten Bjarsmyr, 1 defa da asist yapma başarısı gösterdi.
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