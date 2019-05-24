24 Mayıs 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Sivas'ta

Galatasaray kafilesi Sivas'ta
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.05.2019

, 'de Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma için 'a geldi.

Özel uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Teknik direktör ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki Sivasspor-Galatasaray maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.



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