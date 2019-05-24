24 Mayıs 2019, Cuma

GALATASARAY

Şampiyonlar geçidi

Şampiyonlar geçidi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.05.2019

İki takım için de prestij niteliği taşıyan Sivasspor - maçı Yeni 4 ’nda oynanacak 21.00’da başlayacak maçı Küçük yönetecek. Kazanan taraf son hafta primini cebine koyacak.

'de şampiyonluğunu ilan eden bugün sezonun son maçına çıkıyor. , evinde sarı-kırmızılı ekibi ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta zirve yarışına girdiği 'i evinde 2-1 ile geçen Cimbom sahadan galibiyetle ayrılarak ligi zirvede bitirmeyi garantilemişti. Demir Grup Sivasspor da geçtiğimiz hafta alınan sonuçlar sonrasında ligde kalmayı garantiledi. Son hafta maçında iki takım da prestij için mücadele edecek, kazanan taraf 2.6 milyon TL'lik son hafta primini de kasasına koyacak. YENI 4 'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.00'da başlayacak ve Zorbay Küçük tarafından yönetilecek. Şampiyon Galatasaray son maçında yedek oyuncularla çıkacak. başta olmak üzere sezon boyunca forma giyen oyuncular Sivas karşısında dinlendirilecek. Sarı- kırmızılı takımda bileği kırılan Emre Akbaba dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Sivas ekibinde ise Emre Kılınç ve Hugo Vieira sakatlıkları sebebiyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

SİVAS'TA İKİ OYUNCU SINIRDA

Sıvasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Papp ve N'Dinga Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde yeni sezonun ilk haftasında oynamayacak.

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Teknık direktör ile yardımcı antrenör bugünkü maçta yedek kulübesinde yer alamayacak. Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamayacak.
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