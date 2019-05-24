24 Mayıs 2019, Cuma
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SİVAS'TA İKİ OYUNCU SINIRDA
Sıvasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Papp ve N'Dinga Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde yeni sezonun ilk haftasında oynamayacak.
FATİH TERİM TRİBÜNDE
Teknık direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala bugünkü maçta yedek kulübesinde yer alamayacak. Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamayacak.
Şampiyonlar geçidi
Giriş Tarihi: 24.05.2019
İki takım için de prestij niteliği taşıyan Sivasspor - Galatasaray maçı Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak 21.00’da başlayacak maçı Küçük yönetecek. Kazanan taraf son hafta primini cebine koyacak.
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray bugün sezonun son maçına çıkıyor. Demir Grup Sivasspor, evinde sarı-kırmızılı ekibi ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta zirve yarışına girdiği Başakşehir'i evinde 2-1 ile geçen Cimbom sahadan galibiyetle ayrılarak ligi zirvede bitirmeyi garantilemişti. Demir Grup Sivasspor da geçtiğimiz hafta alınan sonuçlar sonrasında ligde kalmayı garantiledi. Son hafta maçında iki takım da prestij için mücadele edecek, kazanan taraf 2.6 milyon TL'lik son hafta primini de kasasına koyacak. YENI Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.00'da başlayacak ve Zorbay Küçük tarafından yönetilecek. Şampiyon Galatasaray son maçında yedek oyuncularla çıkacak. Fernando Muslera başta olmak üzere sezon boyunca forma giyen oyuncular Sivas karşısında dinlendirilecek. Sarı- kırmızılı takımda bileği kırılan Emre Akbaba dışında sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Sivas ekibinde ise Emre Kılınç ve Hugo Vieira sakatlıkları sebebiyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
SİVAS'TA İKİ OYUNCU SINIRDA
Sıvasspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan Papp ve N'Dinga Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde yeni sezonun ilk haftasında oynamayacak.
FATİH TERİM TRİBÜNDE
Teknık direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala bugünkü maçta yedek kulübesinde yer alamayacak. Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamayacak.
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