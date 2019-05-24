24 Mayıs 2019, Cuma
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Twitter’ı salladılar
Giriş Tarihi: 24.05.2019
Futbol kulüplerinin yer aldığı Nisan ayı twitter etkileşimleri sıralaması açıklandı.
Twıtter'da nisan ayında en çok etkileşim alan Avrupa kulüpleri arasında Galatasaray 3. Fenerbahçe 5. ve Beşiktaş da 10. sırada yer aldı. Zirvede 11.1 milyon etkileşimle Barcelona yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Liverpool'un da etkileşim sayısı 9.5 milyon oldu ve 2. sırada yer aldı. Onları 4.52 ile Galatasaray takip etti. 20 takımlık listede temsilcilerimiz Real Madrid, PSG ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinin hesaplarını geride bıraktılar.
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