24 Mayıs 2019, Cuma

FUTBOL

Twitter’ı salladılar

Twitter’ı salladılar
FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.05.2019

kulüplerinin yer aldığı Nisan ayı twitter etkileşimleri sıralaması açıklandı.

Twıtter'da ​nisan ayında en çok etkileşim alan Avrupa kulüpleri arasında 3. 5. ve da 10. sırada yer aldı. Zirvede 11.1 milyon etkileşimle yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen 'un da etkileşim sayısı 9.5 milyon oldu ve 2. sırada yer aldı. Onları 4.52 ile Galatasaray takip etti. 20 takımlık listede temsilcilerimiz , ve gibi Avrupa devlerinin hesaplarını geride bıraktılar.
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