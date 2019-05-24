24 Mayıs 2019, Cuma
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Aslan, 23. haftada çok soğuk bir havada Akhisar'ı ağırladı. Pek de iyi oynamayan Cimbom, 90+4'te Mitroglou'nun golüyle 3 puana uzandı ve yarışta kaldı. Bir sonraki hafta Erzurum ile 1-1 berabere kalan G.Saray'da futbolcular çöktü kaldı. Lider Başakşehir ile puan farkı 8'e çıktı ama Fatih Terim inançlıydı. "Ortada 30 puan var. 8 de kapanır 18 de" diyen Terim söylediğini başardı. G.Saray, Bursa maçını 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandı. İç sahada Beşiktaş devrildi. Rize deplasmanı uzatmalarda 3-2 alındı. Ve Galatasaray, Başakşehir'e sahayı dar ederek şampiyonluğa uzandı.
İDARİ İBRA KRIZI GERI TEPTI
G.SARAY, şampiyonluk yarışında yoluna devam ederken, Mali Genel Kurul'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine büyük şok yaşatıldı. Yönetim mali yönden ibra edilirken, idari yönden edilmedi. Ancak yönetim kararlı bir şekilde görevini sürdürdü. Mart ayı sonunda ödenmesi gereken 75 milyon TL'ye yakın bir tutar devreye girilerek ödendi. Aslan daha da kuvvetlendi.
14 DAKIKADA 18'INCI KUPA GELDİ
ZİRAAT Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan G.Saray, sezon bitiminde 18'inci kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılılar 5. turda Keçiörengücü'nü, son 16'da Bolu'yu, çeyrek finalde Hatay'ı geçti. Yarı finalde Yeni Malatya'yı yıkan Cimbom, finalde Akhisar ile karşılaştı. Maçta 79. dakikaya 1-0 geride giren G.Saray; 80'de Sinan, 88'de Feghouli ve 90+4'te Diagne'yle güldü.
8 puan fark kapandı
Giriş Tarihi: 24.05.2019
Galatasasaray, Erzurum’da 1-1 beraberlikle ayrıldıktan sonra lider Başakşehir’le puan farkı 8’e çıktı. Fatih Hoca, “Ortada 30 puan var. 8 de kapanır 18 de” dedikten sonra Aslan 23 puan topladı ve şampiyon oldu.
İlk yarıyı Sivas galibiyetiyle kapatan Galatasaray, ardından iç sahada çıktığı hiçbir maçta puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda üst üste 9 maçı kazanmayı başardı. Son yenilgisini 14. haftada Beşiktaş deplasmanında alan Cimbom ardından şampiyonluk gelene kadar hiç maç kaybetmedi. Mutlu sona evinde kazandığı puanlarla ulaşan G.Saray, ilk yarının sonlarında rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir'i bir kez daha alt ederek ipi göğüslemeyi başardı.
Aslan, 23. haftada çok soğuk bir havada Akhisar'ı ağırladı. Pek de iyi oynamayan Cimbom, 90+4'te Mitroglou'nun golüyle 3 puana uzandı ve yarışta kaldı. Bir sonraki hafta Erzurum ile 1-1 berabere kalan G.Saray'da futbolcular çöktü kaldı. Lider Başakşehir ile puan farkı 8'e çıktı ama Fatih Terim inançlıydı. "Ortada 30 puan var. 8 de kapanır 18 de" diyen Terim söylediğini başardı. G.Saray, Bursa maçını 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandı. İç sahada Beşiktaş devrildi. Rize deplasmanı uzatmalarda 3-2 alındı. Ve Galatasaray, Başakşehir'e sahayı dar ederek şampiyonluğa uzandı.
İDARİ İBRA KRIZI GERI TEPTI
G.SARAY, şampiyonluk yarışında yoluna devam ederken, Mali Genel Kurul'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine büyük şok yaşatıldı. Yönetim mali yönden ibra edilirken, idari yönden edilmedi. Ancak yönetim kararlı bir şekilde görevini sürdürdü. Mart ayı sonunda ödenmesi gereken 75 milyon TL'ye yakın bir tutar devreye girilerek ödendi. Aslan daha da kuvvetlendi.
14 DAKIKADA 18'INCI KUPA GELDİ
ZİRAAT Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan G.Saray, sezon bitiminde 18'inci kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılılar 5. turda Keçiörengücü'nü, son 16'da Bolu'yu, çeyrek finalde Hatay'ı geçti. Yarı finalde Yeni Malatya'yı yıkan Cimbom, finalde Akhisar ile karşılaştı. Maçta 79. dakikaya 1-0 geride giren G.Saray; 80'de Sinan, 88'de Feghouli ve 90+4'te Diagne'yle güldü.
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