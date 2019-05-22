22 Mayıs 2019, Çarşamba
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İSMAİL KALEYE
Muslera'yı dinlendirmeyi düşünen Terim, İsmail Çipe'ye görev verecek. Stoperde Semih-Ahmet ikilisi görev yapacak. Orta sahada Fernando, Donk, Belhanda kenara geçecek Selçuk, Mustafa Kapı, Yunus sahaya sürülecek. Hücum bölgesinde ise Mitroglou ve Sinan Gümüş süre alacak.
Terim'den Sivas’ta rotasyon
Giriş Tarihi: 22.05.2019
Başakşehir karşısında ligdeki 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, ligin son haftasında kadroda geniş bir rotasyona gidecek.
Şampiyonluğu garantileyen sarı-kırmızılı takım da as kadrodan isimler dinlendirilirken yerlerine yedek kulübesinde oturan isimler görev yapacak.
İSMAİL KALEYE
Muslera'yı dinlendirmeyi düşünen Terim, İsmail Çipe'ye görev verecek. Stoperde Semih-Ahmet ikilisi görev yapacak. Orta sahada Fernando, Donk, Belhanda kenara geçecek Selçuk, Mustafa Kapı, Yunus sahaya sürülecek. Hücum bölgesinde ise Mitroglou ve Sinan Gümüş süre alacak.
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