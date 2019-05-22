22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Yeni Sneijder Yunus
Giriş Tarihi: 22.05.2019
Fatih Terim'in amacı Belhanda'yı 8 numaraya çekip Sneijder tarzında bir 10 numara ile oynamak.
Terim eldeki yabancı kalabalığı yüzünden yerli bir oyuncu peşinde koşuyor. Favorisi ise milli takımda sürekli şans verdiği Yunus Mallı... Terim'in Wolfsburg'da bu sezon hayal kırıklığı yaratan gurbetçiden en üst seviyede yararlanabileceğine inandığı için bu transfer için abisi aracılığıyla girişimlerde bulunuyor.
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