22 Mayıs 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Yeni Sneijder Yunus

Yeni Sneijder Yunus
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.05.2019

'in amacı 'yı 8 numaraya çekip tarzında bir 10 numara ile oynamak.

Terim eldeki yabancı kalabalığı yüzünden yerli bir oyuncu peşinde koşuyor. Favorisi ise milli takımda sürekli şans verdiği ... Terim'in Wolfsburg'da bu sezon hayal kırıklığı yaratan gurbetçiden en üst seviyede yararlanabileceğine inandığı için bu transfer için abisi aracılığıyla girişimlerde bulunuyor.
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