22 Mayıs 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
TELEKOM'A BAĞLI
Türk Telekom'un sözleşmede yer alan uzatma hakkını kullanmaması durumunda adı sır gibi saklanan Kazak firmasıyla 5 yıllığına bir anlaşma yapılacağı bildirildi. 60 milyon dolar gelir bekleniyor.
Stada yeni isim
Giriş Tarihi: 22.05.2019
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da stadın isminde değişiklik gündeme geldi...
Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşması ve Devler Ligi'nde oynayacak olması forma sponsoru ve stadın isim hakkı konusunda yönetimin elini güçlendirdi. Bir süredir Kazak firmayla stadın isim hakkı konusunda görüşmeler yapan sarı-kırmızılıların tarihi bir anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
TELEKOM'A BAĞLI
Türk Telekom'un sözleşmede yer alan uzatma hakkını kullanmaması durumunda adı sır gibi saklanan Kazak firmasıyla 5 yıllığına bir anlaşma yapılacağı bildirildi. 60 milyon dolar gelir bekleniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı