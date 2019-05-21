Tahtın daimi sahibi Fatih Terim

Süper Lig’de 8. kez mutlu sona ulaşan tecrübeli hoca en fazla şampiyon olan teknik direktör rekorunu geliştirdi

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Türk futboluna bir kez daha damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Terim önderliğinde Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de de bitime bir hafta kala şampiyonluğa imza attı. Deneyimli çalıştırıcı da birçok alanda rekorlar kırarak başarılarına yenilerini ekledi. Ligde 8. kez kupayı kucaklayan Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör rekorunu bir basamak daha yukarı taşıdı. Açık bir fark atan Terim'in ardından Trabzonspor ile 4 kez mutlu sona ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı geliyor.

KUPADA ORTAK OLDU



Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bu alanda da bir rekoru egale etti. Türkiye Kupası'nda 3. kez mutlu sona ulaşan 65 yaşındaki teknik adam, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak oldu.

ÖZYAZICI'YI SOLLADI



Ligde 8, kupada ise 3 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim, 3. kez çifte başarı yaşadı. Galatasaray'ın başında 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını çifte kupayla kapatan Terim, bu sezon da iki kulvarda şampiyonluk yaşadı. Terim, Trabzon'un başında 2 dublesi bulunan Ahmet Suat Özyazıcı'yı geride bırakarak yeni bir rekorun sahibi oldu.



YENİLMEZLİK REKORU



Galatasaray, Fatih Terim önderliğinde sahasındaki yenilmezlik rekorunu geliştirdi. Türk Telekom'da son yenilgisini 2016- 17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan Cimbom, sahasında çıktığı 36 lig maçının 31'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı. Aslan, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada yenilmemişti.