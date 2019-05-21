PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

PFDK tarafından alınan karar şöyle:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."