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PFDK'dan Galatasaray'a para cezası
Giriş Tarihi: 21.05.2019
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Galatasaray'a Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 60 bin TL para cezası verdi.
PFDK tarafından alınan karar şöyle:
"GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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