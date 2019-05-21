21 Mayıs 2019, Salı

GALATASARAY

PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

PFDK'dan Galatasaray'a para cezası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.05.2019

() 'a finalinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 60 bin TL para cezası verdi.

tarafından alınan karar şöyle:

" A.Ş.'nin, 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - GALATASARAY A.Ş. müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."



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