Galatasaray’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar

2018-2019 futbol sezonu Süper Ligde Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kapadokya'da balonlar Galatasaray bayrakları ile havalandı.

Galatasaray hafta sonunda Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesinin ardından ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın 22.şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Kapadokya bölgesinde de coşkuyla kutlandı.

Balon pilotu olarak görev yapan Eray Bora, " Tüm Türkiye'de Galatasaray'ın 22.şampiyonluğunu ilan etmesi büyük bir coşkuyla kutlandı. Biz de Kapadokya'da gökyüzünde balon turumuza katılan yerli ve yabancı turistler ile şampiyonluk coşkusunu kutladık. Galatasaray'ı tekrardan tebrik ediyoruz" dedi.