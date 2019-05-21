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Galatasaray’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar
Güncelleme Tarihi: 21.05.2019 Giriş Tarihi: 21.05.2019
2018-2019 futbol sezonu Süper Ligde Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kapadokya'da balonlar Galatasaray bayrakları ile havalandı.
Galatasaray hafta sonunda Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesinin ardından ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın 22.şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Kapadokya bölgesinde de coşkuyla kutlandı.
Balon pilotu olarak görev yapan Eray Bora, " Tüm Türkiye'de Galatasaray'ın 22.şampiyonluğunu ilan etmesi büyük bir coşkuyla kutlandı. Biz de Kapadokya'da gökyüzünde balon turumuza katılan yerli ve yabancı turistler ile şampiyonluk coşkusunu kutladık. Galatasaray'ı tekrardan tebrik ediyoruz" dedi.
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