20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Terim: "Alnımızın akıyla teriyle hak ettik"
Giriş Tarihi: 20.05.2019
Fatih Terim, 22. şampiyonluğu GS TV'de bu sözlerle özetledi: "Her kriz, kaos bizi birbirimize bağladı. 6 ay santrforsuz oynadık. 50 maçtan fazla ceza yedik. İçerideki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla uğraşmak kolay değildi."
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk sonrası ilk duygularını GS TV'de paylaştı. İmparator "Çok güzel bir şampiyonluk. Galatasaray birleştiği zaman çok şeyler yapar. Bizde büyük takım refleksi var. Bize bize kalan bir miras. Krizler, kaoslar, sakatlıklar, Allah'a şükür hepsini geçiştirdik. 6 ay santrforsuz oynadık. 50 maçtan fazla ceza yedik. Çok şükür mutlu sona ulaşan biz olduk. Camianın içindeki muhaliflerle, dışarıdaki düşmanlarla uğraştık ama büyük takım hocası pes etmez. Bunlarla baş etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı. Fatih Terim, büyük takım çalıştırmanın zorluklarını anlattı. Usta hoca "Burada her dakika sorgulanırsınız. Oyun planınız sorgulanır, oyuncu çıkarırsınız sorgulanır, kadro dışı sorgulanır. Sattınız niye sattın, aldınız niye aldınız derler. Bunlara göğüs germek gerekir" dedi. "Büyük takımın büyük derdi olur" ifadelerini kullanan Terim, Abdurrahim Albayrak'a da teşekkür etti: "Her zaman bizim yanımızda oldu. Takımla ilgili her şeyle ilgilendi. Başkanımız bize her zaman destek verdi. Yönetimimize de teşekkür ederim."
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