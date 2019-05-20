20 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Serbest vuruş gerginliği

Serbest vuruş gerginliği
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.05.2019

'le oynanan mücadelede ve Selçuk arasında frikik tartışması yaşandı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında ve arasında frikik tartışması yaşandı. Serbest vuruş için topun başına Selçuk İnan ve Belhanda geldi. İki oyuncu anlaşmazlık yaşadı. İki futbolcu da atışı kullanmak isteyip topa doğru koştular. Bu sırada sinirlenen Belhanda ben kullanmayacağım diyerek topun başından ayrıldı. Selçuk'un vuruşunda top direkten auta gitti.
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