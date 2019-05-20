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Serbest vuruş gerginliği
Giriş Tarihi: 20.05.2019
Medipol Başakşehir'le oynanan mücadelede Belhanda ve Selçuk arasında frikik tartışması yaşandı.
Karşılaşmanın 75. dakikasında Belhanda ve Selçuk İnan arasında frikik tartışması yaşandı. Serbest vuruş için topun başına Selçuk İnan ve Belhanda geldi. İki oyuncu anlaşmazlık yaşadı. İki futbolcu da atışı kullanmak isteyip topa doğru koştular. Bu sırada sinirlenen Belhanda ben kullanmayacağım diyerek topun başından ayrıldı. Selçuk'un vuruşunda top direkten auta gitti.
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