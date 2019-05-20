20 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Melo inandı, kazandı

Melo inandı, kazandı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.05.2019

Maçta geriye düşen Cimbom'a çok uzaklardan, 'dan destek geldi.

, karşısında yenik duruma düştüğünde Cimbom'a çok uzaklardan, 'dan destek geldi. Sarı-kırmızılı tribünlerin sevgilisi olan "Haydi Galatasaray. Sizlere inanıyorum. Maçı çevireceksiniz aslanlarım" yazdı. Maç sonu şampiyonlukla birlikte Twitter'dan şampiyonluğu kutladı.
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