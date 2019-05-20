20 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Altın adam Feghouli

Altın adam Feghouli
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.05.2019

'da şampiyonluğu getiren galibiyetin fitilini ateşleyen isim oldu.

Galibiyetin mimarlarından biri de 'ydi. Cezayirli, ikinci yarının hemen başında attığı röveşata golle durumu 1-1'e getirip zaferin ateşini yaktı. Şık çalımları, ince pasları ile futbolun güzelliğini yansıtan isimlerden biri oldu. Toplam 13 gole ulaşıp takımın lider oyuncuları arasında yer aldı.

Feghouli, bu sezon ligin ikinci yarısında en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu.
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