20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Feghouli, bu sezon ligin ikinci yarısında en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu.
Altın adam Feghouli
Giriş Tarihi: 20.05.2019
Galatasaray'da şampiyonluğu getiren galibiyetin fitilini ateşleyen isim Feghouli oldu.
Galibiyetin mimarlarından biri de Feghouli'ydi. Cezayirli, ikinci yarının hemen başında attığı röveşata golle durumu 1-1'e getirip zaferin ateşini yaktı. Şık çalımları, ince pasları ile futbolun güzelliğini yansıtan isimlerden biri oldu. Toplam 13 gole ulaşıp takımın lider oyuncuları arasında yer aldı.
Feghouli, bu sezon ligin ikinci yarısında en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu.
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