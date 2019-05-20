20 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

İşte taraftar işte şampiyon

İşte taraftar işte şampiyon
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.05.2019

Stadı’nı dolduran 50 bini aşkın taraftar maç sonu karnaval yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 22. şampiyonluğu kutladı. Coşku dalga dalga ’ye yayıldı.

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluk için çıktığı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. 52 bin kapasiteli Stadı'nda 50 bin 057 biletli seyirci yer aldı. Tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, yaptıkları tezahüratlarla 'ı coşkulu bir şekilde destekledi. Maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlayan taraftarlar, tribünde açtıkları pankartlarla 'ü Anma, Gençlik ve 'nı kutladı.

19 MAYIS'TA 50 BİN BAYRAK

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" pankartı günün anlamını en güzel özetleyen pankarttı. İki takımın futbolcuları da seremoniye üzerinde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" yazlı pankartla çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 50 bin Türk bayrağı dağıttı. Başakşehirli taraftarlar da 10 otobüsle stada gelerek, takımlarına maç boyu destek verdi.
Türkiyede Galatasarayın şampiyonluk kutlamaları TÜRKİYE'DE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

'YAZ DOSTUM' COŞTURDU

Stat hoparlöründen maçtan sonra 'nun "Yaz dostum" şarkısı çalındı. Taraftarları coşturan parçaya tüm tribünler eşlik etti. Şampiyonlar Ligi müziği de çalınırken, yabancı futbolcular, ülke bayraklarıyla sahada tur attı.

RODRİGUES 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Şampiyonluk maçını devre arasında 'ın Al İttihad takımına satılan Garry Rodrigues de izledi. Hollandalı oyuncu, maç sonunda sahaya inerek taraftarlara 3'lü çektirdi. Garry ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı forma ile 3 gol atmıştı.
GS TV'de şampiyonluk baskını

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