20 Mayıs 2019, Pazartesi
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19 MAYIS'TA 50 BİN BAYRAK
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" pankartı günün anlamını en güzel özetleyen pankarttı. İki takımın futbolcuları da seremoniye üzerinde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" yazlı pankartla çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 50 bin Türk bayrağı dağıttı. Başakşehirli taraftarlar da 10 otobüsle stada gelerek, takımlarına maç boyu destek verdi.
RODRİGUES 3'LÜ ÇEKTİRDİ
Şampiyonluk maçını devre arasında Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına satılan Garry Rodrigues de izledi. Hollandalı oyuncu, maç sonunda sahaya inerek taraftarlara 3'lü çektirdi. Garry ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı forma ile 3 gol atmıştı.
İşte taraftar işte şampiyon
Giriş Tarihi: 20.05.2019
Türk Telekom Stadı’nı dolduran 50 bini aşkın taraftar maç sonu karnaval yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 22. şampiyonluğu kutladı. Coşku dalga dalga Türkiye’ye yayıldı.
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluk için çıktığı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi. 52 bin kapasiteli Türk Telekom Stadı'nda 50 bin 057 biletli seyirci yer aldı. Tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaray'ı coşkulu bir şekilde destekledi. Maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlayan taraftarlar, tribünde açtıkları pankartlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
19 MAYIS'TA 50 BİN BAYRAK
"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" pankartı günün anlamını en güzel özetleyen pankarttı. İki takımın futbolcuları da seremoniye üzerinde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" yazlı pankartla çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 50 bin Türk bayrağı dağıttı. Başakşehirli taraftarlar da 10 otobüsle stada gelerek, takımlarına maç boyu destek verdi.
'YAZ DOSTUM' COŞTURDUStat hoparlöründen maçtan sonra Barış Manço'nun "Yaz dostum" şarkısı çalındı. Taraftarları coşturan parçaya tüm tribünler eşlik etti. Şampiyonlar Ligi müziği de çalınırken, yabancı futbolcular, ülke bayraklarıyla sahada tur attı.
RODRİGUES 3'LÜ ÇEKTİRDİ
Şampiyonluk maçını devre arasında Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına satılan Garry Rodrigues de izledi. Hollandalı oyuncu, maç sonunda sahaya inerek taraftarlara 3'lü çektirdi. Garry ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı forma ile 3 gol atmıştı.
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