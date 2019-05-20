20 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Aslan iç sahada rekoru yeniledi

Aslan iç sahada rekoru yeniledi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.05.2019

şampiyonluğunu rekorla taçlandırdı. Stadı'ndaki son 36 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, bu alanda kendi rekorunu geliştirdi.

'in öğrencileri yine Terim'le 1996-98 yılları arasında Stadı'nda oynadığı üst üste 35 müsabakada rakiplerine mağlup olmamıştı. Cimbom bu süreçte 31 maçını kazanırken, 5 beraberlik elde etti. İç sahadaki son yenilgi 2016-17 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de karşısında (1-3) alındı. Lig tarihinde sahasında en uzun süre yenilmeyen takım unvanı ise 90 maçla 'a ait.

18 MAÇLIK SERİ ZAFERİ GETİRDİ

Cimbom aynı zamanda 'de çıktığı son 18 maçında yenilgi yüzü görmedi. 14. haftada derbide 'a deplasmanda 1-0 kaybeden sarıkırmızılılar daha sonra oynadığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

BİR KUPA DAHA YOLDA

Süper Lig ve 'nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan G.Saray, 'da da mücadele edecek. Rakip ise Süper Lig'den düşen kupa finalisti Akhisarspor olacak. G.Saray, o müsabakayı da kazanması halinde 2019 yılını 3 kupayla tamamlayacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları
Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı
Ribery’den Aslan’a tebrik Ribery’den Aslan’a tebrik
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör