Fatih Terim'den şampiyonluk paylaşımı: Look at the Tabela
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de kazanılan şampiyonluğun ardından sosyal medyadan gönderi yayınladı.
Galatasaray'daki teknik adamlık kariyerine 1996 yazında başlayan Fatih Terim; 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 dönemlerinden sonra Aralık 2017'de yeniden Galatasaray'ın başına geçmiş ve sarı-kırmızılı takımı 7. kez şampiyonluğa taşımıştı. 2018-2019 sezonunda 8 puan geriye düşmesine rağmen, Terim takımını 8. kez şampiyonluğa ulaştırdı. Türkiye'nin en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörü konumundaki Fatih Terim, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2011-12, 2012-13, 2017-2018 sezonlarının ardından 2018 - 2019 sezonuyla birlikte 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Fatih Terim'e lig şampiyonluğu sayısında en yakın isim Trabzonspor'u 4 kez şampiyon yapan Ahmet Suat Özyazıcı.
Şampiyonluk kupası aynı zamanda Fatih Terim'in resmi kupa sayısına da artı 1 olarak eklendi. 2013 yılında Ahmet Suat Özyazıcı'yı tüm kupalarda geçen Fatih Terim'in 1 UEFA, 7 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. İmparator, birçok istatistikte geçerli sayılmayan TSYD Kupası'nı ise 3 kez kaldırdı.
Terim'den şampiyonluk paylaşımı:
Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyon olan Galatasaray'da sarı-kırmızılı kulüpteki 19. kupasını kazanan ve ligdeki 8. şampiyonluğunu kazanan Fatih Terim'den mesaj geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı