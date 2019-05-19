Ribery’den Aslan’a tebrik
Galatasaray ile adı anılan Franck Ribery, 2018 2019 sezonun şampiyonu olan Galatasaray'ı sosyal medya hesabında tebrik etti.
Galatasaray, Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı müzesine götürürken tebrik yağmuruna tutuldu. Kupayı kazanan sarı-kırmızılılara birçok tebrik mesajı gelirken onlardan biri de Bayern Münih'in yıldız ismi Franck Ribery oldu.
2004-2005 sezonu devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sadece 6 ay sarı-kırmızılı formayı giyen Fransız yıldız, eski takımını unutmadı.
Ribery, sosyal medya hesabındansarı-kırmızılıları şu sözlerle kutladı: "Tebrikler Galatasaray. Dün gece çok iyi iş çıkardınız." Bayern Münih, Ribery ile yollarını ayırma kararı almıştı.
İşte Franck Ribery'in paylaşımı;
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