Ribery’den Aslan’a tebrik

Galatasaray ile adı anılan Franck Ribery, 2018 2019 sezonun şampiyonu olan Galatasaray'ı sosyal medya hesabında tebrik etti.

Galatasaray, Akhisarspor'u 3-1 yenerek kupayı müzesine götürürken tebrik yağmuruna tutuldu. Kupayı kazanan sarı-kırmızılılara birçok tebrik mesajı gelirken onlardan biri de Bayern Münih'in yıldız ismi Franck Ribery oldu.

2004-2005 sezonu devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sadece 6 ay sarı-kırmızılı formayı giyen Fransız yıldız, eski takımını unutmadı.

Ribery, sosyal medya hesabındansarı-kırmızılıları şu sözlerle kutladı: "Tebrikler Galatasaray. Dün gece çok iyi iş çıkardınız." Bayern Münih, Ribery ile yollarını ayırma kararı almıştı.

İşte Franck Ribery'in paylaşımı;



