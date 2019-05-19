20 Mayıs 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan şampiyonluk tişörtü

Galatasaray şampiyonluk tişörtünü yayınladı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019

'in 33. haftasında ’i sahasında 2-1 mağlup ederek ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden , şampiyonluk tişörtünü yayınladı.

Skorer - 'in 33. haftasında lider evinde takipçisi 'i 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 yendi, şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı takımı böylece Süper Lig'de 22. kez mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı ekip 22. şampiyonluk tişörtünü yayınladı.

İşte Galatasaray'ın şampionluk tişörtü;

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları
Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı Başakşehir'in golü sonrası ortalık karıştı
Ribery’den Aslan’a tebrik Ribery’den Aslan’a tebrik
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör