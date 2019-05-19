20 Mayıs 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan şampiyonluk tişörtü
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir’i sahasında 2-1 mağlup ederek ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluk tişörtünü yayınladı.
Skorer - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray evinde takipçisi Medipol Başakşehir'i 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 yendi, şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılı takımı böylece Süper Lig'de 22. kez mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı ekip 22. şampiyonluk tişörtünü yayınladı.
İşte Galatasaray'ın şampionluk tişörtü;
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı