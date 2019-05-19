19 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan şampiyonluk tweeti!

Galatasaray'dan şampiyonluk tweeti!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019

tarihindeki 22. zaferine ulaşan 'dan son düdükle birlikte şampiyonluk tweeti geldi.

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Sarı-kırmızılıların paylaşımında, 'in takımı 8 puan gerideyken söylediği "8 de kapanır, 18 de..." sözlerine gönderme yapıldı.

İşte o tweet:

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