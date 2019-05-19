19 Mayıs 2019, Pazar
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Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fatih Terim'in takımı 8 puan gerideyken söylediği "8 de kapanır, 18 de..." sözlerine gönderme yapıldı.
Galatasaray'dan şampiyonluk tweeti!
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019
Süper Lig tarihindeki 22. zaferine ulaşan Galatasaray'dan son düdükle birlikte şampiyonluk tweeti geldi.
Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray!Diagne Altın Ayakkabı yarışında Ronaldo'yu geçti!G.Saray'dan tam 10 milyon! 4 yıldız futbolcu...Onyekuru gerçeği! Bir sezon daha...Galatasaray Ozornwafor'u kadrosuna kattı!
Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fatih Terim'in takımı 8 puan gerideyken söylediği "8 de kapanır, 18 de..." sözlerine gönderme yapıldı.
İşte o tweet:
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