Galatasaray'dan şampiyonluk tweeti!

Süper Lig tarihindeki 22. zaferine ulaşan Galatasaray'dan son düdükle birlikte şampiyonluk tweeti geldi.

Spor Toto Süper Lig 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray!Diagne Altın Ayakkabı yarışında Ronaldo'yu geçti!G.Saray'dan tam 10 milyon! 4 yıldız futbolcu...Onyekuru gerçeği! Bir sezon daha...Galatasaray Ozornwafor'u kadrosuna kattı!

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, Fatih Terim'in takımı 8 puan gerideyken söylediği "8 de kapanır, 18 de..." sözlerine gönderme yapıldı.



İşte o tweet: