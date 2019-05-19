19 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Fernandes veto yedi

Fernandes veto yedi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.05.2019

FatihTerim adı 'la anılan 'i veto etti.

'in transferini bekleten , menajeri aracılıyla yönetime mesaj gönderen 'i ise takımda düşünmüyor. 34 yaşına gelen Portekizli oyuncunun 'ta para yüzünden çıkardığı sorunları hatırlatan Terim, kendilerine de aynı sıkıntıları yaşatma ihtimalinden çekiniyor.
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