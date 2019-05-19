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Fernandes veto yedi
Giriş Tarihi: 19.05.2019
FatihTerim adı Galatasaray'la anılan Manuel Fernandes'i veto etti.
Ryan Babel'in transferini bekleten Fatih Terim, menajeri aracılıyla yönetime mesaj gönderen Manuel Fernandes'i ise takımda düşünmüyor. 34 yaşına gelen Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ta para yüzünden çıkardığı sorunları hatırlatan Terim, kendilerine de aynı sıkıntıları yaşatma ihtimalinden çekiniyor.
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