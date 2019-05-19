19 Mayıs 2019, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim: "Umarım mahçup olmayız"

Fatih Terim: Umarım mahçup olmayız
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.05.2019

'in 33. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan 'da teknik patron karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

'ü Anma, Gençlik ve 'nı kutlayarak konuşmasına başlayan tecrübeli çalıştırıcı. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağımız bir mücadele olur şeklinde konuştu.

"UMARIM MAHÇUP OLMAYIZ"

Öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. bütün etkenlere rağmen buraya kadar geldi. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağımız bir maç olur.

Kendi saha ve seyircimiz önünde umarım yine mahcup olmayız. Her duruma rağmen takımımız geldi liderliğe oturdu. Tahriklere kapılmadan takımımızın sakin oynaması çok önemli. Galatasaraylılar için güzel bir gün olmasını diliyorum.''

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