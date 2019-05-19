Fatih Terim: "Umarım mahçup olmayız"
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan tecrübeli çalıştırıcı. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağımız bir mücadele olur şeklinde konuştu.
"UMARIM MAHÇUP OLMAYIZ"
Öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Galatasaray bütün etkenlere rağmen buraya kadar geldi. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağımız bir maç olur.
Kendi saha ve seyircimiz önünde umarım yine mahcup olmayız. Her duruma rağmen takımımız geldi liderliğe oturdu. Tahriklere kapılmadan takımımızın sakin oynaması çok önemli. Galatasaraylılar için güzel bir gün olmasını diliyorum.''
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