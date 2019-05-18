18 Mayıs 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.05.2019

'in 33. haftasında yarın 'i ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından taktik idman yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, antrenmandan önce teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret ederek, yarınki karşılaşma için başarılar diledi.

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