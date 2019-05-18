18 Mayıs 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan 19 Mayıs için 50 bin Türk bayrağı

G.Saray'dan 19 Mayıs için 50 bin Türk bayrağı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.05.2019

'ın yarın sahasında ile yapacağı maçta 'ü Anma, Gençlik ve 'nı kutlamak amacıyla 50 bin adet Türk bayrağı dağıtılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'in 33. haftasında Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, 'ü Anma, Gençlik ve 'nın yıl dönümü dolayısıyla sarı-kırmızılı taraftarlara 50 bin adet Türk bayrağı dağıtılacağı belirtildi.



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