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Galatasaray'dan 19 Mayıs için 50 bin Türk bayrağı
Giriş Tarihi: 18.05.2019
Galatasaray'ın yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla 50 bin adet Türk bayrağı dağıtılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla sarı-kırmızılı taraftarlara 50 bin adet Türk bayrağı dağıtılacağı belirtildi.
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