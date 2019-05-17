17 Mayıs 2019, Cuma
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Hasan Şaş'tan Taffarel esprisi
Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferinin 19. yıldönümünde basın mensuplarının karşısına geçen başarının mimarlarından Fatih Terim, Claudio Taffarel, Ümit Davala ve Hasan Şaş açıklamalarda bulundu. Hasan Şaş'ın final maçı üzerinden Taffarel'e takılması ise kahkahalara sebep oldu.
17.05.2019
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