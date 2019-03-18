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1- Başakşehir 58
Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...
Giriş Tarihi: 18.03.2019
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddaa oranları değişti. Süper Lig'de 26. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iddaa risk yönetimi bahis oranlarını yeniledi. Favori Başakşehir'in oranında küçük bir değişim yapılırken, ikinci sıradaki Galatasaray'ın oranında düşüş oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı. Lider Başakşehir'in puan kaybı yaşadığı haftada ikinci sıradaki Galatasaray, Bursaspor'u yenerek 3 puan aldı ve puan farkını 6'ya indirdi.
İddaa risk yönetimi ise bitime 8 hafta şampiyonluk bahis oranlarında güncelleme yaptı. Başakşehir'in oranı 1.05'ten 1.10'a çekildi.
Galatasaray'ın 4.60 olan oranı ise 3.60'a düşürüldü. Üçüncü sıradaki Beşiktaş'ın oranı 30.00'dan 60.00'a yükseltildi.
Spor Toto Süper Lig'de ilk üç sıra ve puan durumu şöyle:
1- Başakşehir 58
2- Galatasaray 52
3- Beşiktaş 47
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