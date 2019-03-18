18 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

Şampiyonluk oranları güncellendi! G.Saray...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.03.2019

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Süper Lig'de 26. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iddaa risk yönetimi oranlarını yeniledi. Favori Başakşehir'in oranında küçük bir değişim yapılırken, ikinci sıradaki Galatasaray'ın oranında düşüş oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı. Lider Başakşehir'in puan kaybı yaşadığı haftada ikinci sıradaki Galatasaray, 'u yenerek 3 puan aldı ve puan farkını 6'ya indirdi.

risk yönetimi ise bitime 8 hafta şampiyonluk oranlarında güncelleme yaptı. Başakşehir'in oranı 1.05'ten 1.10'a çekildi.

Galatasaray'ın 4.60 olan oranı ise 3.60'a düşürüldü. Üçüncü sıradaki Beşiktaş'ın oranı 30.00'dan 60.00'a yükseltildi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk üç sıra ve puan durumu şöyle:

1- Başakşehir 58
2- Galatasaray 52
3- Beşiktaş 47

Erman Toroğlu: Galatasaray'da takım oyunu yok

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