18 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı

Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.03.2019

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, dün maçına ilk 11'de çıktı.

Sezon başında sarı-kırmızılılar ile sözleşmesini uzatan Hollandalı oyuncu, bu sezon 21'inci resmi müsabakasına çıktı. Donk'un sezon başında yaptığı kontratında "21 maça çıkması halinde kontratı 1 yıl daha uzar ve 200 bin euro prim kazanır" maddesi yer alıyordu. 32'lik yıldızın böylece sözleşmesi 1 yıl uzadı. Hollandalı, yıllık 1 milyon 895 bin euro net, puan başına 5 bin euro prim alıyor.
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