17 Mart 2019, Pazar
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynadığı mücadelede iki oyuncusunu sarı kart cezası nedeniyle 1 maçlığına kaybetti.
Galatasaray'da Luyindama ve Ndiaye cezalı
Giriş Tarihi: 17.03.2019
Galatasaray'ın stoperi Luyindama ve orta saha oyuncularından Ndiaye, Bursaspor maçında gördükleri sarı kartların ardından Fenerbahçe derbisi öncesinde oynanacak Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştüler.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynadığı mücadelede iki oyuncusunu sarı kart cezası nedeniyle 1 maçlığına kaybetti.
Karşılaşmanın 44. dakikasında Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı stoperi Luyindama ve 46. dakikasında Badou Ndiaye sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
İki oyuncu, 27. haftada TT Stadı'nda Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçta forma giyemeyecekler.
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