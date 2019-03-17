17 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Luyindama ve Ndiaye cezalı

Galatasaray'da iki isim cezalı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.03.2019

'ın stoperi Luyindama ve orta saha oyuncularından Ndiaye, Bursaspor maçında gördükleri sarı kartların ardından derbisi öncesinde oynanacak maçında cezalı duruma düştüler.

, 'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynadığı mücadelede iki oyuncusunu cezası nedeniyle 1 maçlığına kaybetti.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı stoperi Luyindama ve 46. dakikasında Badou Ndiaye sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

İki oyuncu, 27. haftada TT Stadı'nda ile oynayacakları maçta forma giyemeyecekler.

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