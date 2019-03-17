17 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

Bursaspor - Galatasaray maçı öncesi duygusal anlar

Bursa-G.Saray maçı öncesi Çanakkale Türküsü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.03.2019

’in 26’ncı haftasında ’un ’ı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda konuk ettiği maç öncesi duygusal anlar yaşandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle yeşil beyazlı tribünler 'Çanakkale Geçilmez' pankartları açarak hep bir ağızdan 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

Her iki takımın oyuncuları da sahaya birlikte 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Ayrıca, Çanakkale Destanı'na ithafen oyuncularla birlikte kız ve erkek çocuklar da asker ve hemşire kıyafetleriyle serenomide yer aldı. Maç başlamadan şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, yeşil beyazlı taraftarlar da salavat getirdi.

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