17 Mart 2019, Pazar
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Bu sezon Ankaragücü maçında da gol atan Ndiaye toplam sayısını da 3'e yükseltti.
Badou Ndiaye'de son iki haftadır boş geçmiyor
Giriş Tarihi: 17.03.2019
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, Bursaspor maçında attığı golle bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı. Ndiaye ayrıca son iki haftada 2 gol atmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor'a karşı 2-0 geriye düşen Galatasaray'da Badou Ndiaye galibiyet için ilk ışığı yakan isim oldu. Mücadele 2-0 devam ederek ilk yarının son dakikalarında sahneye çıkan Ndiaye farkı 1'e indirdi ve takımının içeriye moralli girmesini sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, böylece geçtiğimiz haftadaki Antalyaspor maçının ardından bu haftada takımına hücumda katkı sağladı.
Bu sezon Ankaragücü maçında da gol atan Ndiaye toplam sayısını da 3'e yükseltti.
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