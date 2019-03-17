17 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

Badou Ndiaye'de son iki haftadır boş geçmiyor

Ndiaye'de son iki haftadır boş geçmiyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.03.2019

'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, maçında attığı golle bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı. Ndiaye ayrıca son iki haftada 2 gol atmayı başardı.

'in 26. haftasında deplasmanda 'a karşı 2-0 geriye düşen 'da Badou Ndiaye galibiyet için ilk ışığı yakan isim oldu. Mücadele 2-0 devam ederek ilk yarının son dakikalarında sahneye çıkan Ndiaye farkı 1'e indirdi ve takımının içeriye moralli girmesini sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, böylece geçtiğimiz haftadaki maçının ardından bu haftada takımına hücumda katkı sağladı.

Bu sezon Ankaragücü maçında da gol atan Ndiaye toplam sayısını da 3'e yükseltti.
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