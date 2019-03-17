17 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray deplasmandaki 6. galibiyetini aldı

Aslan deplasmandaki 6. galibiyetini aldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.03.2019

, 'de deplasmanda 'u mağlup ederek bu sezon ligde dış sahadaki 6. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar böylece dış sahadaki 21. puanını aldı.

'in 26. haftasında kritik deplasmanından 3 puanla ayrıldı ve şampiyonluk yarışına devam etti. Bu sezon aldığı 4 yenilgiyi de deplasmandaki maçlarda yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sezonki 13. dış müsabakasında 6. galibiyetini almış oldu. Cimbom ayrıca 3 kez de berabere kaldı.

Aslan dışarıdaki mücadelelerde 21 puan toplarken, 18 gol atıp, 17 golü engelleyemedi.
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