17 Mart 2019, Pazar
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Aslan dışarıdaki mücadelelerde 21 puan toplarken, 18 gol atıp, 17 golü engelleyemedi.
Galatasaray deplasmandaki 6. galibiyetini aldı
Giriş Tarihi: 17.03.2019
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u mağlup ederek bu sezon ligde dış sahadaki 6. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar böylece dış sahadaki 21. puanını aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray kritik Bursaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı ve şampiyonluk yarışına devam etti. Bu sezon aldığı 4 yenilgiyi de deplasmandaki maçlarda yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sezonki 13. dış müsabakasında 6. galibiyetini almış oldu. Cimbom ayrıca 3 kez de berabere kaldı.
Aslan dışarıdaki mücadelelerde 21 puan toplarken, 18 gol atıp, 17 golü engelleyemedi.
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