18 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Mbaye Diagne açıldı

Mbaye Diagne açıldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.03.2019

'ın eleştirilen ismi , 'a da golünü yazdı. 53. dakikada 'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı atışını kullanan yıldız oyuncu, skoru 2-2'ye taşıyan golü ağlara gönderdi. Galatasaray formasını giydiği 5 maçta 3 gole ulaşan Senegalli santrfor, 'de bu sezon toplam gol sayısını da 23'e çıkardı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu gol krallığı yolundaki iddiasını sürdürmeyi başardı.

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