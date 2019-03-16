16 Mart 2019, Cumartesi
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Puankaybı istemeyen İmparator, rakibin direncini kıracak planını da yaptı. Buna göre Terim öğrencilerine "Topa sahip olun. Tehlikeli bölgede riskli işler yapmayın. Savunmayı en ileriden başlatacağız. Önde presle topun daha çok bizde kalmasını sağlayacağız" diyerek direktiflerini verdi. Terim savunmada da yardımlaşma istedi.
Terim şifreyi çözdü
Giriş Tarihi: 15.03.2019
İmparator, ligin en fazla berabere (13) kalan takımı Timsah’a puan kaptırmamak için planını hazırladı. Önde baskı emri verdi
Cimbom, bu hafta da maçını Başakşehir'den sonra oynayacak. Şampiyonlukta çekiştiği rakibinin yenmesi durumunda 11 puan geride Bursaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Başarılı çalıştırıcı "Başakşehir maçının sonucu ile ilgilenmeden kendi mücadelemize bakalım. Sakin kalırsak bu maçı kazanırız" dedi. Bursaspor ligde 5 galibiyet alırken, 13 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Puankaybı istemeyen İmparator, rakibin direncini kıracak planını da yaptı. Buna göre Terim öğrencilerine "Topa sahip olun. Tehlikeli bölgede riskli işler yapmayın. Savunmayı en ileriden başlatacağız. Önde presle topun daha çok bizde kalmasını sağlayacağız" diyerek direktiflerini verdi. Terim savunmada da yardımlaşma istedi.
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