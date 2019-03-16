16 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Terim şifreyi çözdü

Terim şifreyi çözdü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.03.2019

İmparator, ligin en fazla berabere (13) kalan takımı Timsah’a puan kaptırmamak için planını hazırladı. Önde baskı emri verdi

Cimbom, bu hafta da maçını 'den sonra oynayacak. Şampiyonlukta çekiştiği rakibinin yenmesi durumunda 11 puan geride deplasmanına çıkacak olan 'da teknik direktör öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Başarılı çalıştırıcı "Başakşehir maçının sonucu ile ilgilenmeden kendi mücadelemize bakalım. Sakin kalırsak bu maçı kazanırız" dedi. Bursaspor ligde 5 galibiyet alırken, 13 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Puankaybı istemeyen İmparator, rakibin direncini kıracak planını da yaptı. Buna göre Terim öğrencilerine "Topa sahip olun. Tehlikeli bölgede riskli işler yapmayın. Savunmayı en ileriden başlatacağız. Önde presle topun daha çok bizde kalmasını sağlayacağız" diyerek direktiflerini verdi. Terim savunmada da yardımlaşma istedi.
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