16 Mart 2019, Cumartesi
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Akbaba’nın yerine Donk
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Hollandalı 11 başlayacak. 21. kez forma giyeceği için kontatı uzuyor.
Fatih Terim'in 11 başlattığı son 2 maçta da bir devre dayanabildiği Emre Akbaba'nın bu hafta yedek oturması bekleniyor. Yerine Ryan Donk oynayacak. Hollandalı, lig ve Avrupa'da 21 maça çıkacağı için kontratı 1 milyon 895 bin euro'dan 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak. 200 bin euro da bonus kazanacak.
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