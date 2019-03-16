16 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Akbaba’nın yerine Donk

Akbaba’nın yerine Donk
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Hollandalı 11 başlayacak. 21. kez forma giyeceği için kontatı uzuyor.

'in 11 başlattığı son 2 maçta da bir devre dayanabildiği Emre 'nın bu hafta yedek oturması bekleniyor. Yerine oynayacak. Hollandalı, lig ve Avrupa'da 21 maça çıkacağı için kontratı 1 milyon 895 bin euro'dan 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak. 200 bin euro da bonus kazanacak.
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