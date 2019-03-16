16 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Ndiaye farkı

Ndiaye farkı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Sezon boyu eleştirilen Badou Ndiaye, performansını yükseltmeye başladı.

Bu durum teknik direktör 'i de memnun ediyor. İmparator, Senegalli oyuncunun yüksek enerjisinden faydalanmak istiyor. Sezon sonunda ile yeniden kiralanması için masaya oturulacak.
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