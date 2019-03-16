16 Mart 2019, Cumartesi
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Ndiaye farkı
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Sezon boyu eleştirilen Badou Ndiaye, performansını yükseltmeye başladı.
Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i de memnun ediyor. İmparator, Senegalli oyuncunun yüksek enerjisinden faydalanmak istiyor. Sezon sonunda Stoke City ile yeniden kiralanması için masaya oturulacak.
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