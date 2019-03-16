16 Mart 2019, Cumartesi
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Akbaba güçleniyor
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Saktlık sonrası fiziksel bakımdan çok yetersiz dönen Emre Akbaba gece-gündüz çalışıyor.
27 yaşındaki futbolcu kendini geliştirmek için özel antrenmanlar yapıyor. Fatih Terim, ikili mücadelelerde kolaylıkla yerde kalan Emre Akbaba'yı uyarmıştı. Tecrübeli yıldız da bunun üzerine çalışmalarına hız verdi.
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