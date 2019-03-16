16 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Akbaba güçleniyor

Akbaba güçleniyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Saktlık sonrası fiziksel bakımdan çok yetersiz dönen gece-gündüz çalışıyor.

27 yaşındaki futbolcu kendini geliştirmek için özel antrenmanlar yapıyor. , ikili mücadelelerde kolaylıkla yerde kalan 'yı uyarmıştı. Tecrübeli yıldız da bunun üzerine çalışmalarına hız verdi.
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